السجن 7 سنوات لمدرس فى أسيوط ضرب تلميذة داخل الفصل حتى الموت

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربينى وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ ولؤي بهى الدين ومحمد علاء، بسجن معلم 7 سنوات لقيامه بضرب تلميذة داخل فصل بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة، حتى وفاتها.

كان المستشار خالد عبد الشكور المحامى العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية قد أحال معلم أول بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية إلى محكمة الجنايات والمتهم بضرب تلميذة بالصف الخامس الابتدائى مما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم " مصطفى. ع. م " معلم أول لغة عربية بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية اتهام بأنه قام بضرب المجنى عليها " ريناد سيد صلاح فراج " وأنه أخل بدوره التربوى ورسالته التى اؤتمن عليها حال كونه معلم لغة عربية " وداوم المعلم على أفعال التهديد والوعيد قبلها مما بث الرعب فى نفسها فلازمها الخوف منه وبتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما فى ذلك " عصا " مما تسبب لها فى انفعال نفسى وارتجاف شديد أدى إلى فرط فى دينامكية الدورة الدموية والتى تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. وبعد استكمال إجراءات التقاضى قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات.