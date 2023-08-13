اليوم السابع
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الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية

الأحد، 13 أغسطس 2023 02:27 م
الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الاصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية. 
نشر القانون في الجريدة الرسمية.

 


الرئيس السيسى

الجهاز المصري للملكية الفكرية

التعليم العالي

البحث العلمي



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