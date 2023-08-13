اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 04:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأحد، 13 أغسطس 2023 02:38 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد خالد علي محمد علي لتشييع جنازة اللواء أركان حرب مستدعى منير لبيب إبراهيم عبدالحميد، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

رئاسة الجمهورية



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