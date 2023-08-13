الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد خالد علي محمد علي لتشييع جنازة اللواء أركان حرب مستدعى منير لبيب إبراهيم عبدالحميد، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأحد، 13 أغسطس 2023 02:38 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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