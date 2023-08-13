الرئيس السيسى يطلع على تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى الاجتماع.

اجتمع الرئيس السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

كما تواجد فى الاجتماع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية فى قلب القاهرة.

وجه الرئيس بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومى الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى.

الاجتماع تطرق أيضاً إلى ملف تطوير التعليم العالى، الذى شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات.

شدد الرئيس على الأهمية الحاسمة لقطاع التعليم العالى فى تعزيز الربط بين شباب مصر مع ما يشهده العصر الحالى من تطور سريع ومتلاحق فى العلوم والتكنولوجيا والاتصالات.