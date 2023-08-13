وقال رئيس الدولة – بحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية على فيسبوك - إنّه اختار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بين أبناء الشعب التونسي والكادحات والمناضلات، مشيرا إلى ضرورة النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في تونس.



واستمع الرئيس خلال زيارته إلى شكاوى النساء، وقال إنّ تونس لديها الكثير من الثروات ولا بدّ من رفع التحديات، مؤكدا ضرورة العمل بشكل جماعي وبنفس القوّة وبنفس العزيمة للتصدّي للشبكات الإجرامية التي تسعى بكلّ الطرق على تأجيج الأوضاع.



وأضاف قيس سعيد، أن المواد الأساسية متواجدة ولكن كل يوم نسمع للأسف عن إخفاء أطنان من القمح ومن يخفيها يتلاعب بقوت الشعب والأمر نفسه بالنسبة للأدوية وغيرها فلا يكاد يمر يوم لا يتم اختلاق أزمة فيه.