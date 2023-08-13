اليوم السابع
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الدفاع البولندية: نعتزم شراء 1000 دبابة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:00 م
الدفاع البولندية: نعتزم شراء 1000 دبابة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الجيش البولندى
أحمد علوى

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قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن القوات المسلحة البولندية ستشتري 1000 دبابة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة انترفاكس عن الوزير قوله إن وزارة الدفاع البولندية تولي اهتماما كبيرا لتسليح الوحدات المدرعة بالدبابات.

وأضاف أن المصادر الرئيسية لشرائها هي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. موضحا أن بولندا عازمة على شراء ألف دبابة.

وفي وقت سابق، قال بلاشتشاك إن وارسو تخطط لشراء 22 طائرة مروحية من طراز "AW101"، لتحل محل مخزوناتها من أسلحة ما بعد الاتحاد السوفييتي.

 

 


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