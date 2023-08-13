الجيزة: تحسين طبقة الطريق بجوار مطلع ومنزَل الدائرى بمنطقة الكونيّسة

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى مواطن بشأن وجود تعديات للمحال وتجمعات للقمامة بالمنطقه المجاورة بمطلع ومنزل الطريق الدائري بمنطقة الكونيسة ومدرسة البنات بحي الطالبية.

وفور ورود الشكوى، دفعت المحافظة من خلال حي الطالبية حملة للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات والمخلفات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة لرفع كفاءة الطريق المؤدى إلى مطلع ومنزل الطريق الدائري وتمهيده للتسهيل على قائدي المركبات.

وكلف المحافظ حى الطالبية بالتنسيق مع مديرية الطرق والكبارى للمتابعة الدورية لمنع تكرار أسباب الشكوى.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف مؤخرا رئيس مركز ومدينة البدرشين بالاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة بشأن إزالة التعديات على الطريق العام بشارع السويقة بقرية سقارة.

وشن المركز حملة أسفرت عن إزالة 12 كشك مخالف وفروشات بالطريق العام تعيق حركة المارة والسيارات، وتوسعة شارع السويقة وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية.