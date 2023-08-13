التنمية المحلية تعلن انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للعاملين فى المحليات غدا

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى 2023/2024، غداً الاثنين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث سيتم افتتاح الخطة بتنفيذ دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهى دورة تخطيط وهندسة العمليات Business Process Mapping التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستفيد منها 25 متدرب من مديرى إدارات التحول الرقمى.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية تنفيذ هذه الدورة فى تعزيز التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمنظومة العمل بالمحليات، ورفع كفاءة العاملين فى مجال المعلومات والتحول الرقمى ليتواكب أدائهم مع مسار ورؤية الدولة نحو التقدم التكنولوجى والتحول الرقمى، والاستفادة من التطور التكنولوجى السريع فى تبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أن الدورة ستتناول التعريف بعملية تخطيط الأعمال ودورها فى التخطيط التنظيمى والإدارة من خلال عرض العمليات وأهدافها والتى تتمثل فى تقديم معلومات متعمقة حول العمليات التى تساعد الإدارة وتدعمها فى تحقيق أهداف أعمالها بشكل أكثر فعالية وإنتاجية ومرونة وتوفير الوقت والحصول على مزايا عديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية سيشهد تنفيذ دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلى المتكامل التى يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدرب من رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدورة تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلى والإرتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام برنامج " التنمية المحلية بصعيد مصر "بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة، وإحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصادياً واجتماعياً بما يتماشى مع توجهات الدولة فى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلى المتكامل والتشاركى وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلى المطورة للتطبيق العملى له.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن أيضا تنفيذ 3 دورات تدريبية أخرى يستفيد منها 84 متدرباً وهى: تنمية مهارات القيادات فى مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ودورة إدارة العملية التدريبية وإعداد مدير تدريب محترف بمشاركة فاعلة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الخطة الجديدة لدورات سقارة لعام 2023/2024 تستهدف بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية واكسابهم للمهارات اللازمة، ورفع قدراتهم على إدارة التغيير ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التى طرأت على العمل المحلى، وتحقيق التكيف الفَعَّال وتنفيذ المشروعات والمبادرات الهامة على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أن الخطة تعمل على وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات فى إدارة التغيير، الأمر الذى يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

وكشف "آمنة"، عن انتهاء مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة من الاختبارات للمتقدمين لحوالى 701 متدرب وسيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات وتحديد أسماء المرشحين للدورات الخاصه بها خلال أسبوعين لعدد 12 دورة تدريبية تتضمنها الخطة الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الدورات تشمل إعداد المدربين TOT، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، واساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونية، وأساسيات الحاسب الآلى والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبرانى، التصميم الجغرافى والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافى والمونتاج، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، تأهيل قائدات العمل التنفيذى النسائية والرائدات الشابة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الخطة الجديدة للمحليات تتضمن 172 دورة وورشة عمل، منها 58 دورة مستحدثة، ويستفيد منها ما يقرب من 6425 متدرباً، ويتم تنفيذها على مدار 11 شهر بإجمالى 40 أسبوع تدريبى، وبإجمالى 985 يوماً تدريبياً بنسبة زيادة 7% مقارنة بالعام التدريبى السابق، موضحاً أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن، كما يستهدف المركز الاستفادة من المتدربين المتميزين الحاصلين على دورة إعداد المدربين ToT، والاستعانة بهم كمدربين فى دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات فى محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الخطة الجديدة للتدريب بسقارة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها على أرض الواقع، ونتيجة ورش العمل والاجتماعات التى عقدت خلال الفترة السابقة بالمركز مع ممثلى المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، إضافة إلى نتيجة دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها فى العام التدريبى والمالى 2022/2023، مؤكدا ضرورة متابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات فى كل دورة، وتقييم آثر العائد من التدريب فى تطوير الأداء الفردى على المتدربين، والأداء العام على جهات عملهم.