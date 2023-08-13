اليوم السابع
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التعليم تطلق حوارا مجتمعيا حول الخطة الاستراتيجية للوزارة "2024-2029"

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:25 ص
التعليم تطلق حوارا مجتمعيا حول الخطة الاستراتيجية للوزارة "2024-2029" الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (2024-2029).
 
يستهدف الحوار المجتمعي مناقشة الأولويات الأساسية للخطة، وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات. وضع التوصيات الخاصة بالأولويات والخطة.
 
ويتضمن برنامج ورشة العمل الجزء الاول "الطريق إلى الخطة الاستراتيجية" ويلقى من خلاله الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمته حول الحوار المجتمعى والمشاركة فى الخطة الاستراتيجية، كما يتحدث شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونسيف مصر حول تحديد أولويات تحويل التعليم، كما يتحدث جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.
 
ويتناول الجزء الثاني عقد مجموعات العمل لمناقشة الأولويات، وطرح النقاش حول التحديات المتعلقة بالأولويات الوصول والمشاركة، والانصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.
 
وعقب ذلك يتم طرح النقاش حول كيفية تحقيق الأولوية، وعرض نتائج وصياغة التوصيات، تليها الكلمة الختامية للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإعلان التوصيات.
 
إعلان تفاصيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (2)
إعلان تفاصيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
 

إعلان تفاصيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعلان تفاصيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

 


التربية والتعليم

خطة تطوير التعليم

استراتيجية تطوير التعليم 2029

اخبار مصر



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