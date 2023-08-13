التدخل السريع بالتضامن: 24 ألف بلاغ منذ 2014.. وإيداع 70% من الحالات دور رعاية

كتب الأمير نصرى

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، إن وزيرة التضامن الاجتماعى تقدم لنا الدعم الكامل، لافتا إلى أن التدخل السريع يغطى 27 محافظة ولنا فرق فى كل المحافظات، موضحا أنه منذ 2014 وحتى الآن تعاملنا مع 24 ألف شكوى وبلاغ من مصادر متعددة.

وأضاف محمد يوسف خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه تم التعامل مع 4 آلاف شكوى وبلاغ فى آخر 6 أشهر سواء مع الكبار أو الصغار، وأكثر من 70% من الحالات تم إيداعها دور الرعاية الاجتماعية والحالات التى ترفض يتم توفير بعض الخدمات لها مثل المأكولات والأغطية.

وتابع محمد يوسف، بعض الحالات يتم نقلها للمستشفيات، ونتعامل مع كل حالة على أنها حالة فريدة، فمنهم من لديه مشاكل نفسية وأخرى مشاكل أسرية، ونحاول إقناعه فى الدخول لحياة أفضل وتغيير الوضعية له من وضعية الشارع الخطر للأمان، ولا نجبر الأطفال الدخول لدور الرعاية ولكن ننجح فى جذبه حتى لا يتعرض لمخاطر الشارع.