البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات..والشركات تحقق نتائج أعمال قوية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 600 مليون جنيه خلال ساعتين، وحققت معظم الشركات نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من عام 2023.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 17818 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 21665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 7455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3597 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 5320 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 5395 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما: ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة.

فيما قرر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف شركة طيبة القابضة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة كامل المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن للشركة.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت معظم الشركات نموًا في الإيرادات والأرباح مدفوعة بتحسن النشاط، وفروق العملات.

وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 1.44 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 42.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 283.1 مليون جنيه بنسبة نمو 441.2%.

وحقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات تشغيلية بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.99 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 94.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 151.9%.

وحققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، إيرادات بلغت 51.2 مليون دولار مقابل 50.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19.3 مليون دولار مقارنة مع 18.7 مليون دولار.

فيما حققت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إيرادات بلغت 5.3 مليون جنيه مقابل مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 415%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 740 ألف جنيه مقارنة مع 1.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 43.3%.

وحققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 4.3 مليون جنيه مقابل 4.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 3.27%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 482.2 ألف جنيه مقارنة مع 937.5 ألف جنيه بنسبة انخفاض 48.57%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على حصول الشركة على قرض حسن من المساهم الرئيسي بقيمة 5 ملايين دولار على أن يتم السداد خلال شهر.

كما أعلنت شركة السادس من أكتوبر-سوديك، سداد دفعة المقدمة لأرض بمساحة 180 فدان بالساحل الشمالي، واستلام العقد الخاص بقطعة الأرض بعد توقيعه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.