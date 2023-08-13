الانتهاء من تركيب وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن استكمال اجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية بعدد من قري مركزى أشمون وتلا بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلي، ووفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة وتلك الجمعيات وضمن الدور المجتمعى للشركة.

وذكر نجيب ان فريق إداره المشاركة المجتمعية بالشركة اجرى دراسة لكل حالة على حدى من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

وأكد نجيب، أن الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا بقري أبوعوالي ، كفرالفرعونيه ، عزبةالمعاشات، محلة سبك، عزبة التفتيش، سمادون، طليا، عزية الكوم الأحمر، عزبة سيدي ابراهيم بمركز اشمون وقرى كفر ميت ابو الكوم، زرقان بمركز تلا وقرية الراهب بشبين الكوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.