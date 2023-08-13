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الأوقاف: افتتاح 26 مسجدًا يوم الجمعة المقبل منها 23 جديدًا و3 صيانة وتطويرًا

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:20 ص
الأوقاف: افتتاح 26 مسجدًا يوم الجمعة المقبل منها 23 جديدًا و3 صيانة وتطويرًا وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (26) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 18 / 8 / 2023م، منها (23) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 86 ) مسجدًا منها ( 73 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات
2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص
3. الأحمدية –  قرية شنديد– مركز ايتاي البارود
4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية 
5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية 
6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت
 
مديرية أوقاف المنيا
7. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة
8. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس
9. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين
11. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية 
 
مديرية أوقاف أسيوط
12. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط
13. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط
14. الشرفاء –  بني عدي - منفلوط
 
مديرية أوقاف الشرقية
15. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية 
 
مديرية أوقاف الدقهلية
16. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس
 
مديرية أوقاف سوهاج
17. آل حلفاوي – عرابة  أبيدوس - البلينا
18. النور – الزرازرة– دار السلام
19. الرحمن  - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام
 
مديرية أوقاف الغربية
20. الكبير-  شفا - بسيون
 
مديرية أوقاف قنا
21. الصحابة - كلاحين - أبنود
 
مديرية أوقاف الفيوم
22. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق
23. عمر بن الخطاب -  سيلا – مركز الفيوم
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
1. العتيق – كفر شحاته- العياط
2. شعبان غنيم –  العياط 
 
مديرية أوقاف قنا
3. أبو بكر الصديق – النجاحية- نجع حمادي

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