اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 15 قضية مخدرات في أسوان ودمياط

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:55 ص
الأمن العام يضبط 15 قضية مخدرات في أسوان ودمياط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية أسفرت عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين)، بحوزة 6 متهمين.
 
وضبط 3 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة ) بحوزة (3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية").
▪ تنفيذ عدد (809) حكم قضائى متنوع في أسوان.
 
وفي دمياط تمكنت القوات من ضبط 9 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهايدرو وزنت 12 كيلو جرام – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بحوزة 9 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الأمن العام

سلاح نارى

مخدرات

أسوان

دمياط

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