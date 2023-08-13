الأمن العام يضبط 15 قضية مخدرات في أسوان ودمياط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية أسفرت عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين)، بحوزة 6 متهمين.

وضبط 3 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة ) بحوزة (3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية").

▪ تنفيذ عدد (809) حكم قضائى متنوع في أسوان.

وفي دمياط تمكنت القوات من ضبط 9 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهايدرو وزنت 12 كيلو جرام – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بحوزة 9 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.