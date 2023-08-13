ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات هاواى الأمريكية لـ 89 قتيلا

قال حاكم هاواي جوش جرين إن عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي التابعة لولاية هاواي ارتفع إلى 89، مما يجعله أكثر حرائق الغابات دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام.



وحسب موقع الشرق الإخبارى، توقع جرين، أن ترتفع حصيلة الضحايا بمرور الوقت، مطالباً الناس بالاستعداد لذلك.



وقالت السلطات الأمريكية إن الحرائق دمرت أو أتلفت ما لا يقل عن 2200 مبنى في غرب ماوي، معظمها سكنية، ما أثار انتقادات للسلطات بشأن طريقة تعاملها مع واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث للأرخبيل الأمريكي.