إيكواس تتلقى رسالة دعم ومساندة من الاتحاد الأفريقى بشأن أزمة النيجر

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تلقت مفوضية تعاون دول غرب أفريقيا "إيكواس" كتابا من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقى محمد، أعرب فيه عن تأييد و دعم الاتحاد الأفريقي لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها ايكواس إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية النيجر، والتي وصفها مفوض الاتحاد الإفريقى في كتابه " بالتغيرات غير الدستورية ".

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على عميق انزعاجه وقلقه من التقارير التى تتحدث عن الأوضاع الصعبة لاعتقال رئيس النيجر محمد بازوم، داعيا السلطات العسكرية فى النيجر إلى الكف عن لهجة التصعيد فى علاقاتها مع تجمع الايكواس والتمادى فى اعتقال بازوم، حيث يعتبر الاتحاد الافريقى أن ذلك أمر غير مقبول ويجب تصحيحه بالإفراج الفورى عن بازوم وعائلته وأعضاء حكومته ممن تم اعتفالهم معه لأن استمرار هذا الوضع يجافى قوانين النيجر و المبادئ المؤسسة التى يقوم عليها الاتحاد الأفريقى والايكواس .

وحث مفوض الاتحاد الأفريقى فى كتابه للايكواس المجتمع الدولى بكافة مكوناته بالتضافر لدعم جهود الحفاظ على سلامة وحياة رئيس النيجر المطاح به.

وفي السياق نفسه، انتهت اجتماعات برلمان غرب أفريقيا " برلمان ايكواس " في جلسته الطارئة التى بدأت أمس و تواصلت صباح اليوم بإنقسام واضح فى وجهات نظر اعضاء البرلمان حول تفعيل الخيار العسكرى للتعامل مع الازمة الناشبة في جمهورية النيجر و استعادة النظام الدستوري فيها .

وقالت ادريس واسى نائب رئيس برلمان ايكواس ان 22 عضوا فقط هم من شارك فى اجتماعاته الأخيرة الطارئة وبعضهم تحفظ على سيناريو التدخل العسكري باعتباره " سلاح ذو حدين " .

وأشار نائب رئيس برلمان ايكواس إلى أن غالبية الأعضاء يرون أهمية و وجوب اعطاء الوقت الكافى للالة الدبلوماسية والتفاوضية "حيث أن الحرب عندما تبدأ لا يمكن التكهن بما ستنتهى اليه او الى اى اتجاه ستتطور " بحسب قوله لممثلى وسائل الاعلام .

وكان لافت مشاركة الدكتور على داجيبو وهو برلماني من النيجر و عضو فى برلمان ايكواس ، فقال عبر مداخلة بالفيديو فى اعمال اجتماع برلمان ايكواس الطارىء أن الاوضاع المعيشية في جمهورية النيجر قد تضررت بشدة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها و توقف حركة التجارة بين شمال نيجيريا و جنوب النيجر، و قال ان ما لا يقل عن 9000 مدرسة فى النيجر قد اغلقت بسبب تلك العقوبات و بسبب قطع نيجيريا لامدادات الكهرباء التى كانت تقدمها للنيجر.

ويتخذ برلمان ايكواس من نيجيريا مقرا له و يصل عدد اعضائه الى 115 عضوا يمثلون برلمانات دول الاقليم الخمسة عشر ، كما لبرلمان ايكواس " امانة عامة دائمة تتألف من 14 عضوا " .

يأتى الاجتماع الطارىء لبرلمان ايكواس فى اعقاب انعقاد القمة الاستثنائية الثانية لقادة دول غرب افريقيا التى عقدت يوم الخميس الماضى بمقر الايكواس فى العاصمة النيجيرية بعد انتهاء مهلة مدتها اسبوع منحها قادة التجمع للعسكريين فى النيجر للافراج عن رئيس البلاد المطاح به محمد بازوم و اعادة السلطة الدستورية فى البلاد ، و مواصلة الضغط العقابى على النيجر توازيا مع السعى للحوار السلمى لانهاء الازمة مع اتخاذ كافة تدابير التدخل العسكرى الجماعى اذا اقفت الدبلوماسية فى تحقيق انفراجه فى الازمة هناك .