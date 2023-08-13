إنقاذ 45 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية

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أنقذت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، 45 مهاجرا بعد غرق قارب يبلغ طوله سبعة أمتار، كانوا يستقلونه في المياه الواقعة قبالة سواحل جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية.



وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن الناجين من حادث تحطم السفينة هم من بوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج وجامبيا وغينيا وليبيريا ومالي والنيجر، وتضم المجموعة سبع نساء وقاصر.



وأنزلت السلطات جميع المهاجرين على متن جزيرة لامبيدوزا، ولم يبلغوا عن وفاة أو فقدان أي شخص. وفي صباح اليوم الأحد، كان هناك 2127 شخصا في النقطة الساخنة في "لامبيدوزا"؛ مقابل سعة استيعابية رسمية تقل قليلا عن 400 شخص.

ومن المقرر نقل حوالي 1200 شخص خارج الجزيرة خلال اليوم بعبَّارة ركاب إلى "بورتو إمبيدوكلي" و"تراباني" في البر الرئيسي في صقلية.