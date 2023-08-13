اليوم السابع
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إندبندنت: ضغوط على ريشى سوناك لاستضافة أفغان تعاونوا مع بريطانيا

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:00 م
إندبندنت: ضغوط على ريشى سوناك لاستضافة أفغان تعاونوا مع بريطانيا ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن آلاف الأفغان لا يزالون ينتظرون معرفة ما إذا كان سيتم نقلهم إلى بر الأمان في المملكة المتحدة بعد عامين من سقوط كابول،على الرغم من تعهد "مجلس الوزراء" الانتهاء من هذا الموضوع المتراكم في غضون أيام.

 

وأوضحت الصحيفة أن حوالي 18000 طلب للأفغان الذين يقولون إنهم عملوا جنبًا إلى جنب مع القوات البريطانية، لا يزالون ينتظرون المعالجة بموجب سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (Arap).

 

ولا يزال 3400 رجل وامرأة وطفل أفغاني ممن تمت الموافقة على نقلهم بالفعل بموجب خطة وزارة الدفاع عالقين في أفغانستان أو تُركوا ليقبعوا في الفنادق في باكستان.

 

واعتبرت الصحيفة أن الفشل في التصرف يتعارض مع تعهد الحكومة لعام 2021 بـ "تغيير السماء والأرض" لإخراج الناس من أفغانستان ، مما أدى إلى دعوات متعددة لريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى للتدخل شخصيًا.

 

وأضافت الصحيفة أن الأفغان الذين عملوا مع البريطانيين يخشون على حياتهم ، في حين أن أولئك العالقين في باكستان يخشون مغادرة فنادقهم لأن تأشيراتهم بدأت تنفد.

 

وحث الجنرال لورد ريتشاردز ، رئيس أركان الدفاع السابق ، رئيس الوزراء على "حل هذا الأمر شخصيًا".

 

ودعا النائب العمالي والجندي السابق في أفغانستان دان جارفيس ريشي سوناك إلى "السيطرة ، والحصول على خطة وإحضار هؤلاء الرجال والنساء الشجعان إلى بر الأمان" ، في حين قال الجنرال السير جون ماكول ، نائب القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا ، يبدو أن الحكومة "ليس لديها خطة" لكيفية نقل هؤلاء الأشخاص.

 

وقال إن مطلب الحكومة بأن يجد الأفغان المؤهلون لإعادة التوطين سكنًا خاصًا بهم في المملكة المتحدة قبل أن يتم نقلهم هو "طلب استثنائي" "يعرفون أنه مستحيل".

 

 


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