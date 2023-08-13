إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق سيناء الأوسط

وقع على مسار طريق سيناء الأوسط اليوم، حادث انقلاب سيارة أسفر عن إصابة 3 اشخاص بإصابات متنوعة في حادث.
أفادت مصادر امنية وطبية بشمال سيناء بانقلاب سياره ملاكى أثناء سيرها على الطريق الرئيس الأوسط الواصل محافظة السويس بشمال سيناء على بعد نحو 3 كيلو مترات من قرية صدر الحيطان بمركز نخل بوسط سيناء.
وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، ودفع إسعاف شمال سيناء بسيارتي إسعاف نقلت المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم واخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وكان طريق وسط سيناء شهد أمس إصابة شخصين باصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة في منطقة الكيلو 61 في قرية بغداد بوسط سيناء.
وأسفر الحادث عن إصابة كلا من، عبدالله سلام خضر 37سنة، من قرية بغداد، بغيبوبه تامه وكسر بعظام الجمجمه ، ونجله محمد عبدالله سلام خضر6 سنوات، اشتباه مابعد الارتجاج وجروح متهتكه بالوجه.
تم نقل المصابين بسيارتي اسعاف الي مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.
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