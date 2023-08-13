إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق سيناء الأوسط

شمال سيناء - محمد حسين

وقع على مسار طريق سيناء الأوسط اليوم، حادث انقلاب سيارة أسفر عن إصابة 3 اشخاص بإصابات متنوعة في حادث.

أفادت مصادر امنية وطبية بشمال سيناء بانقلاب سياره ملاكى أثناء سيرها على الطريق الرئيس الأوسط الواصل محافظة السويس بشمال سيناء على بعد نحو 3 كيلو مترات من قرية صدر الحيطان بمركز نخل بوسط سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، ودفع إسعاف شمال سيناء بسيارتي إسعاف نقلت المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم واخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.