إصابة نقاش إثر سقوطه من شرفة منزله بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب نقاش مقيم بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، بعدة إصابات، إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث، وجرى نقله لمستشفى قلين المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد وصول م.ع 45 سنة، نقاش، مقيم بحي دحروج، بدسوق، إلى مستشفى قلين المركزي مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وجرى حجزه بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وتبين أن المصاب أثناء عمله بشرفة شقة بالطابق الثالث علوي بعقار مكون من 4 طوابق، اختل توازنه وسقط على الأرض، ما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها، تحرر المحضر رقم 4384 لسنة 2023م، إداري مركز قلين، وأخطرت جهات التحقيق.