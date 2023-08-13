اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 01:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:19 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة عزبة مأمون بحي الصوفي بمحافظة الفيوم بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة عزبة مأمون بحي الصوفي بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان المشاجرة وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 

مشاجرات العائلات بالفيوم

مستشفي الفيوم الجامعي

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة