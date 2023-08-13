

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية الأحد - إنه تم اليوم إحباط "محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".



وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت المسيرة فوق أراضي بيلجورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.



وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود وأخرى في كورسك في وقت سابق اليوم، وذلك بعد اعتراض مسيرة معادية في أجواء بيلجورود مساء أمس السبت.