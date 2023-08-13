إحالة عامل للجنايات بتهمة سرقة قائد سيارة ملاكى بالمطرية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المطرية إحالة سائق للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بدائرة القسم، ضل الطريق وبالاستعلام من أحد المارة قرر بأنه متوجها لذات العنوان واستقل صحبته السيارة إلا أنه فوجئ بقيام ذات الشخص بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والاستيلاء منه على (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط المتهم وتبين أنه سائق، وبحوزته ("مبلغ مالى، 2 هاتف محمول" المستولى عليهم- سلاح أبيض "كتر" المستخدم فى ارتكاب الواقعة).