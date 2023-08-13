إحالة المتهم بقتل صديقه فى روض الفرج للجنايات

كتب ــ كريم صبحى

قررت نيابة روض الفرج، إحالة شاب لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل صديقه فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما .

وتمكن رجال المباحث من القبض على شاب قتل صديقه طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات فى منطقة روض الفرج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصل شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.