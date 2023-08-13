اليوم السابع
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أوكرانيا: إصابة ثلاثة أشخاص في قصف للقوات الروسية على منطقة خيرسون

الأحد، 13 أغسطس 2023 09:32 ص
أوكرانيا: إصابة ثلاثة أشخاص في قصف للقوات الروسية على منطقة خيرسون أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الأحد أن الجيش الروسي شن 61 هجوما على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا أمس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.


وقال بروكودين -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن القوات الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية 61 هجوما ، حيث أطلقا 365 قذيفة هاون ومدفعية وطائرات بدون طيار، كذلك اطلق الجيش الروسي 13 قذيفة على مدينة خيرسون.


وأوضح بروكودين أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في جميع أنحاء المنطقة ، ومصانع في خيرسون وأبراج خلوية في بيريسلاف، مضيفا أنه أصيب ثلاثة أشخاص جراء القصف الروسي.


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