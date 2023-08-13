أماكن محطات المترو الجديدة المقرر افتتاحها قريبًا.. إنفوجراف

تجرى الأن أعمال التشغيل التجريبى بدون جمهور لـ6 محطات مترو جديدة مقرر افتتاحها فى شهر أكتوبر القادم، وتخدم هذه المحطات عدة مناطق من أكثر المناطق كثافة سكانية فى محافظة الجيزة، ونرصد فى هذه النقاط كل التفاصيل عن المحطات الجديدة.

1. المحطات ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

2. المحطات هى "السودان وامبابة والبوهى، والقومية العربية، والطريق الدائرى، ومحور روض الفرج".

3. مقرر افتتاحها خلال شهر أكتوبر القادم، ويتم الآن التشغيل التجريبى للمحطات بدون جمهور.

4. أول محطة بهذه المرحلة تقع عند محكمة الجيزة الابتدائية وهى محطة مترو السودان موجودة فى بداية شارع السودان.

5. محطة مترو السودان ستخدم سكان المناطق المجاورة لشارع السودان والمترددين على محكمة الأسرة ومحكمة الجيزة الابتدائية.

6. محطة إمبابة ثانى محطة بالمرحلة تقع بشارع المطار عند مزلقان قطار الصوامع، وتخدم سكان شارع المطار والمناطق المحيطة ومنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.

7. محطة البوهى، تقع فى شارع البوهى، وهى تخدم سكان المنطقة المحيطة بالكامل، وتقاطع شارع البوهى مع القومية.

8. محطة مترو القومية تقع فى امتداد شارع القومية فى المنتصف وتخدم منطقة القومية العربية.

9. محطة مترو الدائرى تقع أعلى الطريق الدائرى فى التقاطع مع شارع القومية.

10. تربط محطة مترو الدائرى مع الأتوبيس الترددى، وتخدم قطاع كبير من سكان القاهرة الكبرى المستخدمين للطريق الدائرى.

11. ينتهى المترو بمحطة محور روض الفرج، والتى تتقاطع مع المحور وتخدم مستخدمى المحور، وسكان مناطق الجبل الأحمر واوسيم وهى الاقرب لمنشأة القناطر بالجيزة وعدد من المناطق الأخرى.

12. طول هذا الجزء 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

13. يوجد جزء أخر يجرى تشطيبه لافتتاحه قريبا بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات 3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الـدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).