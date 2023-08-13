أكرم الشافعى رئيسا للغرفة التجارية في الإسماعيلية بالتزكية

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

عقد مجلس إدارة غرفة الاسماعيلية التجارية اليوم الاحد أولى جلساته، وذلك لاتخاذ اجراءات تشكيل هيئة مكتب الغرفة للدورة 2023/2027، بمقر الغرفة فى شارع سعد زغلول بمدينة الاسماعيلية.

أسفرت الجلسة عن فوز اكرم الشافعى رئيسا للغرفة دورة 2023/2027 بالتزكية ، وجلال محمد طاهر محمد وشهرتة جلال أبو الطاهر نائب أول للغرفة، أسامة احمد سيد محمد نائب ثانى "جديد"، وسعيد محمد محمد عبدالله شعيب شهرته سعيد شعيب سكرتير عام لغرفة الإسماعيلية التجارية للدورة .

كما تمت الموافقة على وائل كمال عبد العزيز إبراهيم شهرته وائل أديداس أمين صندوق الغرفة، وأحمد سامى محمد على سليم أمين صندوق مساعد الغرفة .

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة كلا من ، على محمد على عبد العال وشهرته على العدوى ، وصابر احمد همام على وشهرتة صابر همام ، ومحمد محمود محمدعبد المحسن، وآمال محمود إبراهيم إبراهيم ، وكمال حمودة كمال كامل، وأحمد السيد موسى عبد الهادى ، ومحمد فايق عفيفى الشحات، وذلك للدورة 2023/2027.