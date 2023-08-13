أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 13-8-2023.

إيقاف التداول على 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وحديد عز.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.214 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2%، والعرب على 4.18%، واستحوذت المؤسسات على 19.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 53.3 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 851.8 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 39.8 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 21704 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5357 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.88%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 37.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.16%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 9.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.74%.

- حديد عز بسعر إغلاق 47.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.72%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 10.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.50%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 19.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.88%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.723 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.763 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.412 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.322 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.72%.