اليوم السابع
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أسامة الأزهري يهنئ مفتي الجمهورية بثقة الرئيس بالتجديد له

الأحد، 13 أغسطس 2023 05:04 م
أسامة الأزهري يهنئ مفتي الجمهورية بثقة الرئيس بالتجديد له الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور أسامة الأزهري من علماء الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بالتجديد له في منصبه مفتيًا للجمهورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وقال الأزهري في بيان له: أهنئ فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد له لمدة عام، متمنيًا التوفيق والسداد والنجاح لدار الإفتاء المصرية.
 
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على مواكبة التطور الرقمي في معالجة العديد من القضايا.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا اليوم بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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