أخبار مصر.. غدا تحسن بالأحوال الجوية بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار التحسن فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يطلع على تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها. الرئيس السيسى يوجه باستمرار الصندوق السيادى فى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي، والصحة والتعليم، والصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

توجيه رئاسى بوضع مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية للتعليم العالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى ملف تطوير التعليم العالي، الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات، منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة أو فروع لجامعات أجنبية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2023 بمد خدمة أسامة منير ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2023. وزير النقل يتسلم قطار مترو أنفاق صنع في مصر بمصنع سيماف تفقد قبل قليل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، ورش تصنيع قطارات مترو الأنفاق في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

أبو مازن يصل العلمين للمشاركة فى قمة مصرية فلسطينية أردنية غدا وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد ، إلى مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية . قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، قرارا بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية. تعليم الجيزة: الثلاثاء آخر موعد لتلقى طلبات التحويل الإلكترونى بين المدارس أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أغسطس 2023 آخر يوم لتلقى طلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024 والاستثناءات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، فى مؤتمر صحفى غدا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

صحف كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بتعزيز خطوات الدولة نحو توطين الصناعة

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكامل الوزير وزير النقل. وزير التعليم: نعمل على تغيير المنظومة والآباء والأمهات جزء من خطة التطوير قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، إن الخطة الإستراتيجية للوزارة، تستهدف التغيير الجذري في منظومة التعليم، بهدف الإصلاح الشامل وبناء على رؤية واضحة الملامح، موضحا أنه لا تطوير للتعليم بدون قناعة أولياء الأمور لذلك فإن الآباء والأمهات جزء من استراتيجية تطوير التعليم.

الصحة: نتابع التقارير حول متحور كوفيد 19 "Eg.5" وأوميكرون الأكثر انتشارا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الأنفلونزا الموسمية.

كابيتانو مصر يعلن مواعيد اختبارات مواليد 2009 بالقاهرة.. من 15 لـ23 أغسطس