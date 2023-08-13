أخبار مصر.. غدا تحسن بالأحوال الجوية بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار التحسن فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يطلع على تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية
الرئيس السيسى يوجه باستمرار الصندوق السيادى فى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية
توجيه رئاسى بوضع مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية للتعليم العالى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2023 بمد خدمة أسامة منير ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2023.
وزير النقل يتسلم قطار مترو أنفاق صنع في مصر بمصنع سيماف
أبو مازن يصل العلمين للمشاركة فى قمة مصرية فلسطينية أردنية غدا
وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد ، إلى مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية .
قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام
تعليم الجيزة: الثلاثاء آخر موعد لتلقى طلبات التحويل الإلكترونى بين المدارس
أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أغسطس 2023 آخر يوم لتلقى طلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024 والاستثناءات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى
صحف كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بتعزيز خطوات الدولة نحو توطين الصناعة
أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكامل الوزير وزير النقل.
وزير التعليم: نعمل على تغيير المنظومة والآباء والأمهات جزء من خطة التطوير
الصحة: نتابع التقارير حول متحور كوفيد 19 "Eg.5" وأوميكرون الأكثر انتشارا
كابيتانو مصر يعلن مواعيد اختبارات مواليد 2009 بالقاهرة.. من 15 لـ23 أغسطس
نظرا للإقبال غير المسبوق فى اختبارات محافظة القاهرة وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكترونى من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية، تعلن إدارة برنامج كابيتانو مصر عن الاكتفاء اليوم بالعدد المتقدم فى اختبارات مركز شباب الجزيرة مع العلم أن الاختبارات مستمرة ومفتوحة على مدار الأيام المقبلة حتى الانتهاء من اختبار جميع الأعداد المتقدمة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.
غدا تحسن بالأحوال الجوية بأغلب الأنحاء وسحب منخفضة تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 33 درجة
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