أخبار مصر.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا فى مؤتمر صحفى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، فى مؤتمر صحفى غدا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
السفير الفلسطينى بالقاهرة: قمة مصرية فلسطينية أردنية فى العلمين غدا
يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية غدا الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى
صحف كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بتعزيز خطوات الدولة نحو توطين الصناعة
أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكامل الوزير وزير النقل.
وزير التعليم: نعمل على تغيير المنظومة والآباء والأمهات جزء من خطة التطوير
الصحة: نتابع التقارير حول متحور كوفيد 19 "Eg.5" وأوميكرون الأكثر انتشارا
الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية ورياح تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34 درجة
كابيتانو مصر يعلن مواعيد اختبارات مواليد 2009 بالقاهرة.. من 15 لـ23 أغسطس
نظرا للإقبال غير المسبوق فى اختبارات محافظة القاهرة وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكترونى من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية، تعلن إدارة برنامج كابيتانو مصر عن الاكتفاء اليوم بالعدد المتقدم فى اختبارات مركز شباب الجزيرة مع العلم أن الاختبارات مستمرة ومفتوحة على مدار الأيام المقبلة حتى الانتهاء من اختبار جميع الأعداد المتقدمة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وذلك فى الأماكن والمواعيد التالية.
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