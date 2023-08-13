أخبار مصر.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا فى مؤتمر صحفى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، فى مؤتمر صحفى غدا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

السفير الفلسطينى بالقاهرة: قمة مصرية فلسطينية أردنية فى العلمين غدا

يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية غدا الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، فى مؤتمر صحفى غدا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

صحف كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بتعزيز خطوات الدولة نحو توطين الصناعة

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكامل الوزير وزير النقل. وزير التعليم: نعمل على تغيير المنظومة والآباء والأمهات جزء من خطة التطوير قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، إن الخطة الإستراتيجية للوزارة، تستهدف التغيير الجذري في منظومة التعليم، بهدف الإصلاح الشامل وبناء على رؤية واضحة الملامح، موضحا أنه لا تطوير للتعليم بدون قناعة أولياء الأمور لذلك فإن الآباء والأمهات جزء من استراتيجية تطوير التعليم.

الصحة: نتابع التقارير حول متحور كوفيد 19 "Eg.5" وأوميكرون الأكثر انتشارا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الأنفلونزا الموسمية.

الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية ورياح تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار التحسن النسبى فى الأحوال الجوية على شمال البلاد؛ حيث من المتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كابيتانو مصر يعلن مواعيد اختبارات مواليد 2009 بالقاهرة.. من 15 لـ23 أغسطس