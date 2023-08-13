أخبار البورصة اليوم الأحد 13-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.214 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وحديد عز.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.214 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2%، والعرب على 4.18%، واستحوذت المؤسسات على 19.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 53.3 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 851.8 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 39.8 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 21704 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5357 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت معظم الشركات نموًا في الإيرادات والأرباح مدفوعة بتحسن النشاط، وفروق العملات.

وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 1.44 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 42.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 283.1 مليون جنيه بنسبة نمو 441.2%.

وحقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات تشغيلية بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.99 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 94.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 151.9%.

وحققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، إيرادات بلغت 51.2 مليون دولار مقابل 50.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19.3 مليون دولار مقارنة مع 18.7 مليون دولار.

فيما حققت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إيرادات بلغت 5.3 مليون جنيه مقابل مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 415%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 740 ألف جنيه مقارنة مع 1.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 43.3%.

وحققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 4.3 مليون جنيه مقابل 4.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 3.27%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 482.2 ألف جنيه مقارنة مع 937.5 ألف جنيه بنسبة انخفاض 48.57%.

عتاقة

أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على حصول الشركة على قرض حسن من المساهم الرئيسي بقيمة 5 ملايين دولار على أن يتم السداد خلال شهر.

سوديك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر-سوديك، سداد دفعة المقدمة لأرض بمساحة 180 فدان بالساحل الشمالي، واستلام العقد الخاص بقطعة الأرض بعد توقيعه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.