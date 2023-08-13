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أبو مازن يصل العلمين للمشاركة فى قمة مصرية فلسطينية أردنية غدا

الأحد، 13 أغسطس 2023 03:33 م
أبو مازن يصل العلمين للمشاركة فى قمة مصرية فلسطينية أردنية غدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
كتب أحمد جمعة

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وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد ، إلى مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية .

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وزير الموارد المائية والري المهندس هاني سويلم، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح .

وقال السفير دياب اللوح، إن زيارة الرئيس محمود عباس هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية تجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ويرافق الرئيس عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ, ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح.

 

 

 


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