أبو مازن يتوجه إلى العلمين للمشاركة فى قمة مصرية فلسطينية أردنية غدا

كتب أحمد جمعة

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مدينة رام الله، الأحد، متوجها إلى مدينة العلمين، للمشاركة في القمة الثلاثية التي تعقد هناك والتي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جاء ذلك في تصريح لرئيسَ المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب.

وبحسب الجاغوب، يرافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى مصر حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللواء ماجد فرج مدير عام المخابرات الفلسطينية، الوزير رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطي مجدي خالدي.

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، في تصريحات "لإذاعة صوت فلسطين"، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ويبحث القادة الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.