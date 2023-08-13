أبو الغيط يرحب باستكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ الخزان النفطى "صافر" باليمن

بيشوى رمزى

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإستكمال المرحلة الطارئة من انقاذ الخزان النفطي المتهالك "صافر" قبالة السواحل اليمنية، بما حال دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية.

وأعرب أبو الغيط، عبر حسابه على موقع "إكس" والمعروف سابقا باسم "تويتر"، عن تقديره لكل من ساهم في ذلك العمل التعاوني اقليمياً ودولياً.

وكانت الأمم المتّحدة، أعلنت انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمنى فى البحر الأحمر، وأشارت إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالى زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب، بحسب سكاى نيوز.