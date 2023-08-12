"FDA" توافق على عقار جديد لمرض السكر يؤخر الإصابة بالنوع الأول لسنوات

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "وافقت على طرح عقار جديد لتأخير ظهور مرض السكر من النوع الأول، وتأخير الإصابة عند الأطفال والشباب المعرضين لخطر الإصابة، وبالتالي يؤخر ظهور سكر النوع الأول في البالغين، والأطفال فوق سن 8 سنوات.

وقالت الدكتورة ايناس شلتوت، إنه من المعروف إن النوع الأول من السكر يحدث بسبب مهاجمة الجهاز المناعى لخلايا بيتا المسئولة عن تصنيع الأنسولين في البنكرياس، ويقوم بتدميرها ويتطلب علاج النوع الأول من السكر بحقن الأنسولين المتعددة أثناء اليوم ويجب عليهم فحص السكر بشكل متكرر.

وأوضحت، يكون الأشخاص من الأطفال والبالغين أكثر عرضه للإصابة بسكر النوع الأول في حالة وجود إصابة بالسكر من النوع الأول فى أقارب الدرجة الأولى.

وقالت، إن العقار الجديد عبارة عن حقن تؤخذ يوميا لمدة أسبوعين متتاليين، حيث يعمل على تأجيل الإصابة بسكر النوع الأول تصل إلى بضع سنوات عن طريق تعطيل الخلايا المناعية التي تهاجم خلايا بيتا المسئولة عن انتاج الانسولين.

ووفقا لما ذكره موقع مايو كلينيك، يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم "الجلوكوز"، حيث إن الجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

ويختلف السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكري باختلاف نوعه، لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري، تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري، ويمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري، ما لم تُتَّبع الخطوات اللازمة للوقاية منه، يحدث سكر الحمل أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة.