اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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وزير الدفاع الروسي يتفقد حاميات القطب الشمالي التابعة للأسطول الشمالي

السبت، 12 أغسطس 2023 10:10 ص
وزير الدفاع الروسي يتفقد حاميات القطب الشمالي التابعة للأسطول الشمالي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الوزير سيرغي شويغو تفقد حاميات نائية للأسطول الشمالي في منطقة القطب الشمالي.

 

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن شويغو فحص تنظيم الخدمة وسير تنفيذ المهام الموكلة للوحدات الخاصة المنتشرة في أرخبيل نوفايا زيمليا، بما في ذلك استعدادها للعمل على حماية المواقع الحيوية والدفاع عنها.

 

كما فحص الوزير جاهزية مرافق البنية التحتية الاجتماعية في قرية بيلوشيا غوبا في نوفايا زيمليا، حيث تقع المدرسة الأقصى شمالا في روسيا والتي تتسع لـ250 تلميذا.

 

وذكرر البيان أن شويغو وبرفقة المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، قام بجولة جوية فوق مواقع ميدان التجارب المركزي لروسيا الاتحادية، الذي تتمثل مهامه الرئيسية في المرحلة الحالية في إجراء اختبارات لنماذج واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

 

وتم إنشاء ميدان التجارب المركزي عام 1954، وفي الفترة من 1954 إلى 1990، شهد 132 اختبارا لتفجيرات الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وتحت الأرض وعلى سطحها وكذلك تحت الماء وعلى سطحها. وبلغت القوة الإجمالية لتلك التفجيرات 94 في المائة من قوة جميع التفجيرات النووية التي أجراها الاتحاد السوفياتي.

 

وأمس الجمعة أعلنت الدفاع الروسية انطلاق تدريب للقيادة والأركان على قيادة القوات التابعة للأسطول الشمالي، لأداء المهام المتعلقة بحماية سيادة روسيا في مياه الطريق البحري الشمالي.

 


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