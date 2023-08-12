وزارة الري: لا نستخدم مياه النيل في زراعة الأراضي الجديدة

كتب محمد شرقاوى

أكد المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أن وزارة الري مسئولة عن توفير المياه لكل الأراضي الزراعية في مصر، ونستهلك المياه الجوفية بقدر وحساب لأنها غير متجددة ومحدودة.

وقال محمد صالح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الوزارة تسعى لإزالة كافة التعديات على مياه النيل، سواء من خلال البناء أو توزيع الصرف في النيل.

وأضاف صالح، مساء اليوم السبت، هناك تعاون مع الجهات المعنية بإزالة التعديات على النيل، مؤكدًا أن نقطة المياه أغلى من الذهب لأنها حياة للجميع ويجب الحفاظ عليها.

وتابع: هناك زيادة في مساحة الأرز المنزرعة بنحو ربع مليون فدان، مقارنة بالمساحة المنزرعة العام الماضي، كما أنه لا توجد زيادة في المساحات المنزرعة في الموز.

وأوضح صالح أنه لا يتم ري أي أراضي زراعية جديدة من مياه النيل، ولكن يتم ريها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المكرر 4مرات.