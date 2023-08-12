هيئة الدواء تهيب بالمواطنين إبلاغ الخط الساخن 15301 حال وجود مخالفات

كتب وليد عبد السلام

وجهت هيئة الدواء المصرية كافة الصيادلة والمواطنين التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بشأن تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي، الموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وقالت هيئة الدواء المصرية أنها تستهدف ضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين ومقاومة الجرائم الإلكترونية.

وأضافت هيئة الدواء، أنه يتم انخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين لاليات تداول الدواء وذلك من خلال تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أنه يتم التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، بتكثيف جهودها الرقابية بحملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلي أنه خلال الجولات التفتيشية يتم المرور على الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، ، وغالبا ما تتنوع المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.