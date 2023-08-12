نزيف داخلى وراء مصرع عامل دليفرى تشاجر مع عاطلين على أولوية المرور بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الصفة التشريحية لجثة عامل دليفرى لقى مصرعه على يد عاطلين بسبب تشاجره معهما على أولوية المرور في الزاوية الحمراء، عن أن الوفاة جاءت نتيجة حدوث نزيف داخلي حاد جراء تعرضه لطعنة غائرة في صدره بآلة حادة "سلاح أبيض"، إدى إلى سقوطه على الأرض فاقدا الوعى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى قبل تلقيه العلاج.

كانت نيابة شمال القاهرة قضت بحبس عاطلين على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل مندوب توصيل طلبات بسبب أولوية المرور في الزاوية الحمراء، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر عاطل بسبب خلافات علي أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره مما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.