نائب رئيس تايوان يتوجه إلى الولايات المتحدة فى رحلة أدانتها الصين

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توجه نائب الرئيس التايواني، لاي ويليام، إلى الولايات المتحدة في "رحلة حساسة"، أدانتها الصين وأثارت مخاوف المسئولين التايوانيين من أن تؤدى إلى المزيد من الأنشطة العسكرية الصينية حول الجزيرة.

وأوضحت تايوان والولايات المتحدة أن رحلة لاي ما هي إلا نقطة عبور في طريقه إلى باراجواي والعودة منها، وأن مثل تلك الرحلات روتينية، وليس هناك سببا يستدعي الصين لاتخاذ إجراءات "استفزازية"، حسبما ذكرت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/.

ومن المقرر أن يعود لاي من باراجواي عبر سان فرانسيسكو، وأن يعود إلى تايوان يوم /الجمعة/ المقبل، وفقًا للجدول الرسمي للرحلة الذي نُشر اليوم.