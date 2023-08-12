موعد اجتماعات الغرف التجارية بالتشكيل الكامل لاختيار الرئيس وهيئة المكتب

كتب - إسلام سعيد

أعلن اتحاد الغرف التجارية، إصدار الدعوات لأعضاء مجالس إدارات الغرف المختلفة المنتخبين والمعينين لجلسة الإجراءات التي يتم بها انتخاب رئيس الغرفة وهيئة المكتب المكونة من نائب أول وثانى والسكرتير وامين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وكذا الممثل الإضافى في الاتحاد لغرفتى القاهرة والاسكندرية.

قال بيان رسمي لاتحاد الغرف التجارية، إن ذلك بناء على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، وذلك بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الاجتماعات طبقا لقرار الوزير تبدأ من يوم الاحد وتنتهى يوم الثلاثاء ليتم دعوة رؤساء الغرف المنتخبين والستة أعضاء المعينين بالاتحاد والممثلين الاضافيين لغرفتى القاهرة والإسكندرية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس لانتخاب رئيس الاتحاد وهيئة المكتب المكونة من نائب اول وثانى الرئيس والسكرتير وامين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وأضاف بان الغرف قد بدأت في تحديد موعد وتاريخ انعقاد جلسة الإجراءات بمقر كل غرفة وارسال الدعوات للأعضاء، والتي سيرأسها أكبر وأصغر الأعضاء سنا، حيث تقرر حتى الان عقد جلسة الإجراءات غدًا الاحد في تمام الساعة العاشرة صباحا بغرفة الوادى الجديد والساعة الحادية عشر صباحا بغرفة الدقهلية وفى الثانية عشر ظهرا في غرف الاسماعلية وبنى سويف وشمال سيناء، والساعة الواحدة بعد الظهر بغرف الغربية والبحر الاحمر والساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في غرفة مرسى مطروح، والثانية بعد الظهر بغرفتى الإسكندرية، وكفر الشيخ والخامسة مساء بغرفة القاهرة، التاسعة مساء بغرفة أسيوط، ويوم الاثنين الساعة الثانية عشر ظهرا بغرفتى السويس وسوهاج والساعة الواحدة بعد الظهر بغرفة الشرقية والساعة الثانية بعد الظهر بغرفة بورسعيد، والساعة الثامنة مساء بغرفة المنيا ويوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهرا بغرفة المنوفية وسيتوالى اصدار الدعوات من باقى الغرف التسع الباقية تباعا.