مصرع وفقدان 18 شخصا جراء انهيارات طينية في الصين

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لقي شخصان مصرعهما في الصين ، اليوم السبت ، جراء انهيارات طينية ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة بمحافظة "شنشي" بغرب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الانهيارات وقعت ليلا بمدينة "شيان" وأسفرت أيضا عن فقدان 16 شخصا، مضيفة أن الطرق والكباري ومحطات الطاقة تضررت.

وفي شمال شرق البلاد، تعلقت حركة القطارات في مدينة "شينيانغ" الأكبر في المنطقة بسب الأمطار الغزيرة جراء إعصار "خانون" الذي يضرب اليابان والصين وكوريا الجنوبية،

كما أجلت السلطات 23 ألف شخص من محافظة "جيلين" بسبب الأمطار الغزيرة.

يشار إلى أن هناك بعض المناطق من الصين تعاني من الأمطار الغزيرة والفيضانات كل صيف إلا أن الموجة تعد أكثر قسوة هذا العام على العديد من المناطق فيما تعاني مناطق أخرى من الجفاف. ولقي 142 شخصا مصرعهم الشهر الماضي جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الصين.