مسبار ناسا يقترب من هدفه الشمسى بعد 17 عاما على إطلاقه

كتب محمد جمال

مر السبت المسبار "ستيريو إيه"، الذى أطلقته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، بين الأرض والشمس للمرة الأولى منذ إطلاقه قبل 17 عاما، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.