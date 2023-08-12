اليوم السابع
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مسئولون بالشركة الصينية المنفذة للعاصمة الإدارية: نرغب فى زيادة التعاون مع مصر

السبت، 12 أغسطس 2023 05:49 م
مسئولون بالشركة الصينية المنفذة للعاصمة الإدارية: نرغب فى زيادة التعاون مع مصر نموذج العاصمة الإدارية فى مقر الشركة ببكين
بكين – رباب فتحى

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صرح مسئولون فى الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) أنها تهتم بتوسيع التنمية الحضرية فى جميع أنحاء مصر، والحفاظ على التعاون والتنسيق مع مصر بسبب العلاقات الطويلة التي تجمع بين القاهرة وبكين.

الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية

الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية

 

وقال مسئولو الشركة خلال لقاء مع وفد من الهيئة العامة للاستعلامات والصحفيين المصريين في المقر الرئيسي للشركة ببكين، إنها تتمتع بصداقة قوية مع مصر منذ فترة طويلة لأكثر من 20 عامًا من التعاون.

وأضاف مسئولو الشركة أن هذا التعاون ينبع من العلاقات القوية بين القاهرة وبكين، ليس فقط في مجال البناء ولكن في جميع مجالات البنية التحتية الأخرى.

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

وأكد المسئولون خلال الجولة الرغبة فى تعزيز التعاون مع مصر في المستقبل بما يتجاوز تطوير منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة وبرجها المتميز وناطحات سحاب العلمين الجديدة، بالإضافة إلى ذلك أعلنت الشركة أنها تواصل المساعدة في تنسيق مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية مصر 2023 لتحقيق مسار ثابت للنهضة وتحقيق الأهداف مع الشعب المصري.

وأضاف المسئولون بالشركة: "نحن مهتمون جدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر ، خاصة في الآونة الأخيرة."

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

 

وتأسست الشركة الصينية رسميا في عام 1982، وهي واحدة من أكبر مجموعات الاستثمار والبناء في الصين مع أكثر تطوير مهني، وأكبر حجم في العالم.  وتغطي أعمال الشركة الصينية للهندسة المعمارية أكثر من 100 دولة ومنطقة في العالم.

 


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الشركة الصينية الحكومية الهندسية للإنشاءات المعمارية

الحزام والطريق



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