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محطة رياح غرب سوهاج لتوليد 10 جيجا واط كهرباء باستثمارات 10 مليارات دولار "التفاصيل"

السبت، 12 أغسطس 2023 04:00 ص
محطة رياح غرب سوهاج لتوليد 10 جيجا واط كهرباء باستثمارات 10 مليارات دولار "التفاصيل" مشروعات خضراء
كتب محمود العمرى

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لا تزال تواصل الدولة المصرية نجاحاتها الكبرى في مشروعات الطاقة الخضراء، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك ضمن سلسلة من الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في المجالات المختلفة.

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت" نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخارجية في مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح، والتي وقعت فيه الدولة اتفاقا مع الإمارات سينتج 10 جيجا واط كهرباء، وتبلغ استثماراته 10 مليارات دولار.

ويعد المشروع الأكبر في العالم لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وسيستغرق الإغلاق المالي له عاما، وسيبدأ الإنتاج خلال 4 سنوات، وسيقام غرب مدينة سوهاج في صعيد مصر.

 

 

 


الرياح

مشروعات الطاقة الخضراء

مصر

الاستثمارات



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