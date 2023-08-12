محافظ مطروح يستقبل الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة

مطروح – حسن مشالي

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، المهندسة نفين عثمان الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة رحاب ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية لمناقشة تنفيذ برنامج تجريبي بعنوان " تمكين الطفل المصرى " بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ومنظمة اليونيسف، بهدف تعزيز السلوكيات والممارسات الايجابية، بين الاطفال بالمؤسسات التعليمية، ونشرها بين ذويهم، من أجل صناعة التغيير المجتمعي، فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والامومة . ومن خلال المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، إن البرنامج يسعى لتقديم منظومة متكاملة، من الانشطة والفعاليات، التي تستهدف المدرسين والأطفال وذويهم لتغيير السلوكيات واكتساب المهارات الحياتية وتنمية القيم وبناء شخصيات قوية ومثابرة، في مواجهة الظواهر الاجتماعية الخطيرة، التى تهدد أمن وسلامة الطفل المصرى.

كما يعمل البرنامج على بناء نسق قيمى مجتمعى، يسوده المودة والاحترام والتسامح وقبول الآخر، للتصدى لمظاهر العنف والتنمر والتحرش، والبناء البدني والمعنوى، فيأتى برنامج تمكين الطفل المصرى" للتعظيم من جهود المجلس القومى للطفولة والامومة، من خلال دمجها بمبادرات منظمات المجتمع المدني، للتصدى لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للاطفال، والعمل على تعبئة المجتمعات المحلية لنبذ العنف وتعزيز الدمج وقبول الآخر.

ووجه محافظ مطروح، لمديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والامومة، من حيث إقامة وتوفير أماكن ورش العمل بالقاعات والمدارس، وتيسير كافة الإجراءات، مع تلبية احتياجات ومطالب تنفيذ البرنامج، وتذليل كافة العقبات وتقديم محافظة مطروح كافة الدعم لنجاح البرنامج .

وأوضحت أمين عام مجلس الطفولة، بأنه تم تنفيذ البرنامج التجريبي فى الفترة من 21 مايو الى 2 يونيو 2023 في 4 محافظات، تم اختيارها بمعرفة وزارة التربية والتعليم وهى "سوهاج - الجيزة - الاسكندرية - شمال سيناء"، وتنفيذ ورش عمل تدريبية، لمدرسي الانشطة اللاصفية والاخصائيين الاجتماعيين بالتربية والتعليم، من خلال الاستعانة بخبراء ومستشارين تدريب فى مجال علم النفس والاجتماع، بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول سيكولوجية الطفل، والمشاكل السلوكية وكيفية تناولها ومعالجتها نفسيا واجتماعيا، بالاضافة الى صقل مهارات التدريب واستخدام الادلة التدريبية.

وتنظيم معسكرات للاطفال فى الشريحة العمرية من 9 – 12 سنة و من 13 – 15 سنة في المحافظات المستهدفة، ويتم رفع وعيهم بالهوية المصرية والقيم الإيجابية، وتمكينهم من المشاركة الفعالة، كما عقدت لقاءات مع أولياء الأمور، بهدف إقامة حوار مستمر معهم حول مفاهيم التربيةالايجابية والتوعية بها.

واضافت أمين عام المجلس، بأنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمكين الطفل المصرى " ، في 3 محافظات حدودية وهي مطروح واسوان وشمال سيناء، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، الذى تم توقيع بروتوكول تعاون معه لتنفيذ المبادرة بالمحافظات الحدودية، على أن يتم بدء التنفيذ بمحافظة مطروح . فى الفترة من 14 إلى 24 أغسطس الجاري، من خلال عقد ورشة لتدريب المدرسين وأخصائى الانشطة، وتنظيم معسكر للاطفال، على أن يتم اختتام الأنشطة يوم الخميس الموافق 24 اغسطس، باحتفالية تقام بمدينة العلمين الجديدة، تتضمن عروض للأطفال على ما تم تدريبهم عليه خلال المعسكر، بالإضافة الى أنشطة رياضية وترفيهية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية .

واشارت الى ان البرنامج يهدف إلي "تعزيز السلوكيات الايجابية للاطفال، من خلال بناء قدرات اعضاء هيئة التدريس والاخصائيين في هذا المجال، و بناء كوادر من المتطوعين من طلبة الجامعات، وتمكين الاطفال من ممارسة السلوكيات الايجابية تجاه انفسهم واقرانهم بالمجتمع من حولهم ،وتوعية اولياء الأمور فى مجال التربية الايجابية، وتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار، من خلال بناء القدرات وإتاحة الفرص أمام الطفل المصرى في هذا المجال، و تنفيذ برنامج " كلنا صناع التغيير الاجتماعي" الذي يهدف ايضا إلى غرس قيم الانتماء والاهتمام بالمشاكل الاجتماعية، وتشجيع العمل الجماعى والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.