محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمدينة.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال رصف شوارع منطقة سوانى زهويق بمدينة مرسى مطروح يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس المدينة، والمهندس محمد العشرى مديرية الطرق، ومحمود إمبابى مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ الأعمال والتوجيه بسرعة الإنتهاء منها مع الحرص على جودة تنفيذها.

ووجه محافظ مطروح، بالإسراع في تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة، وتكثيف دولاب العمل لسرعة الإنتهاء، ومن بينها جهود تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى كابلات ارضية، للعمل على استقرار التيار الكهربائي، وكذلك أعمال البلدورات والارصفة ودهان الأعمدة، والتنسيق مع إدارة مرور مطروح، لتيسير حركة السيارات وقت العمل بشوارع المنطقة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة المحافظة لتطوير عدد من المناطق السكنية، مع تيسير حركة المواصلات والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى للمدينة.



1- محافظ مطروح يتفقد اعمال رصف الشوارع



2- جانب من جولة محافظ مطروح التفقدية



3- محافظ مطروح يشدد على ضرورة تنفيذ الاعمال بجودة عالية



4- رصف الشوارع الداخلية بمدينة مطروح