اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 08:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمدينة.. صور

السبت، 12 أغسطس 2023 07:06 م
محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمدينة.. صور محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال رصف شوارع منطقة سوانى زهويق بمدينة مرسى مطروح يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس المدينة، والمهندس محمد العشرى مديرية الطرق، ومحمود إمبابى مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ الأعمال والتوجيه بسرعة الإنتهاء منها مع الحرص على جودة تنفيذها.

ووجه محافظ مطروح، بالإسراع في تنفيذ  أعمال الرصف ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة، وتكثيف دولاب العمل لسرعة الإنتهاء، ومن بينها جهود تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى كابلات ارضية، للعمل على استقرار التيار الكهربائي، وكذلك أعمال البلدورات والارصفة ودهان الأعمدة، والتنسيق مع إدارة  مرور مطروح، لتيسير حركة السيارات وقت العمل بشوارع المنطقة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة المحافظة لتطوير عدد من المناطق السكنية، مع تيسير حركة المواصلات والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى للمدينة.

1- محافظ مطروح يتفقد اعمال رصف الشوارع
1- محافظ مطروح يتفقد اعمال رصف الشوارع

 

2- جانب من جولة محافظ مطروح التفقدية
2- جانب من جولة محافظ مطروح التفقدية

 

3- محافظ مطروح يشدد على ضرورة تنفيذ الاعمال بجودة عالية
3- محافظ مطروح يشدد على ضرورة تنفيذ الاعمال بجودة عالية

 

4- رصف الشوارع الداخلية بمدينة مطروح
4- رصف الشوارع الداخلية بمدينة مطروح

 

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

 

 

 
 
 

محافظة مطروح

رصف الشوارع

تطوير المدن

محافظ مطروح

اخبار مصر

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة

أجواء رائعة على شواطئ مطروح والساحل الشمالي والحرارة تسجل 31 درجة نهارًا

السبت، 12 أغسطس 2023 06:34 م

مطرح مطروح يسجل 2000 جنيه فقط فى السينمات ليلة الجمعة.. اعرف التفاصيل

السبت، 12 أغسطس 2023 01:00 م

مصيف مطروح يواصل جذب عشاقه وزحام بالشواطئ.. شاطئ مطروح العام يستقبل آلاف المصطافين يوميا لقربه من وسط المدينة.. استمرار ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق والشاليهات.. والشقق المصيفية الأكثر طلبا.. صور

الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:00 م

إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق العلمين - وادى النطرون.. بالأسماء

الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة