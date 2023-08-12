محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه تم التنبيه على رؤساء المدن والأحياء على التواجد الميدانى بكل مواقع العمل، للوقوف على الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء، لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ليلاً بدء أعمال الرصف بشارع بور سعيد بداية من كوبري القنطرة البيضاء وحتى مزلقان السكة الحديد بطول 2800 م، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، كما تابع أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بشارع التأمينات كونها طرقا حيوية وهامة تخدم الأهالي ولتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جارٍ البدء فى الإجراءات التنفيذية لأعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/2024 لرصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة، وذلك فى إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجديدة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الطرق، حيث جارى أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء غرف الأمطار بمنطقة الغوانم والشوارع المتفرعة، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بالالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وفى مركز ومدينة الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية الأعمال التحضيرية لرصف طريق ترعة السمسمية بميت شهالة ( اتجاهين ) وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بنطاق المدينة، بالإضافة إلى متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع خلف المحكمة بطول 50 مترا تنفيذ هيئة الطرق والنقل.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال رصف وتوسعة طريق صلاح سالم، وذلك ضمن (34) شارعا مستهدف تطويرها ورصفها ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليونا و600 ألف جنيه) موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة، وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إنشاء غرف بالوعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى بامتداد شارع القارح وذلك ضمن رصف عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.