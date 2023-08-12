اليوم السابع
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محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء

السبت، 12 أغسطس 2023 07:04 م
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء اجتماع محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري إدارات "التخطيط، المتغيرات المكانية والإدارية، الهندسية والرصد"، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تهم المواطن وعلى رأسها "النظافة، الإشغالات، المتغيرات المكانية، التعدي على الأراضي الزراعية، الرد على شكاوى المواطنين، تنمية الموارد الذاتية للمراكز والمدن"، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

بدأ الاجتماع بمناقشة ملف النظافة بالقرى والمدن والأحياء، حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشكل دوري ومستمر على مدار اليوم من خلال الورديات المختلفة وخاصة وردية الفجر، مع ضرورة تحرير محاضر للمخالفين، واستمرار حملات الإشغالات لضبط الشارع، إلى جانب عدم السماح بإقامة الأسواق في الشوارع الرئيسية.
كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري، وأملاك الدولة، وإزالة جميع المخالفات في المهد، والعمل على منع التعدي على أي شبر من الأراضي الزراعية، مؤكدًا أهمية التواجد في الشارع ليلا ونهارا لمنع أي تعد على الأراضي الزراعية في المهد.
 
وأشار رحمي بأن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على حل شكاوى المواطنين، لافتا بأن غرفة العمليات بالمحافظة تتلقى بلاغات الشكاوى العاجلة من المواطنين بالإضافة إلى مبادرة الغربية بتتغير بيكم ، موجها رؤساء المراكز والمدن بسرعة الرد الفوري على الشكاوى والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.
 
 
 

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التعديات على الرقعة الزراعية



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